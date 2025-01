Bergamonews.it - Andrea Vitali a Martinengo: presenta il suo nuovo libro “Il sistema Vivacchia”

Leggi su Bergamonews.it

. Sabato 1 febbraio alle 17 alla sala consiliare del Filandone, a, l’autorepresenterà il suo“Il– I casi del maresciallo Ernesto Maccadò”.Dialogherà con lui Giorgio Personelli (Libreria Spazio Terzo Mondo).Come segretario bellanese del Partito, Aurelio Trovatore non vale una cicca. Invece di dare lustro alla sezione, di dimostrare prontezza e ardimento, sembra dormire nella bambagia. Un due di picche, insomma. Ci vorrebbe qualcuno di più deciso, con gli attributi, pensa Caio Scafandro. Uno come lui, per dirla senza falsa modestia. Già, perché dopo la rimozione del Tartina – il segretario precedente –, lo Scafandro ci contava proprio su quella carica. Anzi, se la meritava, secondo lui. Invece il Federale era andato a pescare quella nullità.