Iodonna.it - A 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, 15 titoli per riflettere, capire e ricordare l'immensa tragedia della Shoah

Il cinema ha la straordinaria capacità di rendere viva la memoria, soprattutto quando si tratta di eventi drammatici come l’Olocausto. Per il GiornoMemoria, il 27 gennaio, vi proponiamo una selezione di quindici film che raccontano storie di dolore, coraggio, resilienza e umanità. Da capolavori che hanno segnato la storia del cinema a opere meno note ma altrettanto potenti, queste pellicole sono un’occasione pere per comprendere il significato profondo di. Giornatamemoria, tutti i film da vedere in tv guarda le foto Schindler’s List e Il pianista: i capolavori sull’OlocaustoTra i film più rappresentativi spicca Schindler’s List, diretto da Steven Spielberg nel 1993.