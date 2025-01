Laspunta.it - 27 gennaio, giorno della memoria. Per non dimenticare mai la barbarie umana. Le celebrazioni.

Dall’Anpi Provinciale di Latina abbiamo estratto una parte del lunghissimo documento che l’Associazione ha redatto in occasionegiornata80 anni fa, il 271945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove oltre un milione di deportati avevano trovato la morte.Quello di Auschwitz è solo uno degli oltre 15.000 campi di concentramento installati in Europa dal regime nazista durante la guerra (anche l’Italia aveva partecipato fedelmente a questo disumano universo concentrazionario) in cui furono rinchiusi e uccisi 6 milioni di ebrei.Ma gli ebrei non furono le uniche vittime di Hitler e del suo progetto politico e razziale. Vanno ricordati anche alle altre vittimeguerra di Hitler: politici, zingari, testimoni di Geova, “asociali” e persone omosessuali.