WWE | Rhea Ripley stuzzica i fan sul suo ingresso nella Rumble maschile

Ieri notte è andato in onda Saturday Night’s Main Event. Nell’occasioneha difeso con successo il suo Women’s World Title dall’assalto portato da Nia Jax. Al momento per Mami non è prevista una difesa titolata alla Royaldel 1 febbraio ed ecco che l’australiana ha pensato dire i fan sul suoRissa Realea sorpresa?Al termine di Saturday Night’s Main Event,ha preso parte ad un segmento di backstagendo le fantasie dei fan. Gli intervistatori hanno evidenziato che Mami, dal momento che non ha un match per la Royal, ben potrebbe decidere di entrareRissa Reale da campionessa. Per tutta rispostaha affermato: “magari in quella.”. La campionessa ha poi affermato che non le interessa chi vincerà lae che è pronta ad affrontare chiunque.