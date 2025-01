Inter-news.it - VIDEO – Lecce-Inter, oggi la divisa da trasferta! La scelta

L'Inter attende il calcio d'inizio della partita contro il Lecce. I nerazzurri devono rispondere alla vittoria del Napoli sulla Juventus, ecco la maglia che sarà indossata. OBIETTIVO – Il Napoli ha battuto la Juventus in rimonta con il risultato di 2-1, l'Inter non può sbagliare proprio contro il Lecce. Allo stadio Via del Mare i nerazzurri arrivano con l'obbligo dei tre punti per tenere vive le speranze dello Scudetto. Sono sei i punti di distanza e due le partite in meno, alle 18 inizierà la prima in programma. A febbraio probabilmente ci sarà quella con la Fiorentina. Intanto il club pubblica il video su X della maglia che l'Inter indosserà. Seconda maglia per Lecce-Inter perciò per la squadra di Simone Inzaghi, pronta ormai a scendere in campo!