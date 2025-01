Calciomercato.it - Un altro attaccante per il Milan, scambio a sorpresa con Chukwueze

Leggi su Calciomercato.it

I rossoneri continuano nella trattativa per Santiago Gimenez, ma possono cedere il nigeriano: possibile nuovo arrivo in attaccoPorte girevoli in casa. La società rossonera è tra quelle più attive sul mercato e, dopo aver acquistato Walker dal Manchester City, vuole muoversi ancora.Unper ilcon(LaPresse) – Calciomercato.itMentre la cessione di Emerson Royal è franata a causa dell’infortunio, in avanti qualcosa in uscita può sicuramente accadere. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Samuel Chuckwueze, nigeriano che con Conceicao non ha praticamente trovato spazio. Il nigeriano è fuori dal campo dallo scorso 29 dicembre a causa di un problema fisico, ma potrebbe anche non tornare a vestire più la maglia rossonera, almeno non in questa stagione.