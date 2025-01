Ilrestodelcarlino.it - "Telefoni e schermi la vera distrazione"

Alex Romani non ritiene conveniente il limite dei 30 chilometri orari in città. "La Zona 30 incide molto poco sul verificarsi di incidenti stradali. Infatti tra la guida ai 50 o ai 30 chilometri orari non c’è molto differenza. In più c’è da dire che il limite dei 30 viene rispettato molto poco perché è difficile andare in auto a una velocità così ridotta. É una cosa inutile imporre in città dei limiti così bassi, perché per il verificarsi di incidenti non incide tanto la velocità ma le distrazioni che ci sono alla guida. L’uso del telefono, i computer, gliche ci sono nelle macchine moderne, e i passeggeri che ti parlano mentre guidi, sono distrazioni molto più determinanti rispetto alla velocità".