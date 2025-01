Quotidiano.net - ’Stylish Rent’. Il noleggio premium è su misura

Leggi su Quotidiano.net

Guidare può essere un’esperienza straordinaria. Se vissuta in sicurezza e, manco a dirlo, su auto capaci di regalare emozioni chilometro dopo chilometro, curva dopo curva. Ildi una vettura ’’ è una scelta di campo. E di stile. Ne sa qualcosa Luca Maggiore, fondatore (nel 2018) e amministratore delegato di, azienda leader in Italia con un raggio d’azione che si amplia anche ai Paesi dell’Europa meridionale e che continua a crescere intercettando sempre più clienti e interesse. Una flotta importante quella diche include modelli straordinari come Maserati Grecale, Bmw X6, Audi Q8, Bmw X7, Range Rover Sport e Mercedes Gle, vetture pronte a soddisfare le aspettative dei clienti che cercano il top per prestazioni, comfort e design. Auto che non sono solo mezzi di trasporto, ma simboli di prestigio, capaci di elevare ogni momento, che sia un weekend fuori porta o una celebrazione speciale.