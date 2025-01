Romadailynews.it - “Saman” con Sara Ciocca all’OFF/OFF Theatre dal 31 gennaio

Da venerdì 31a domenica 2 febbraio 2025Presso OFF/OFF, in Via Giulia, 20 – Roma – dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADApresentaVita e morte di una ragazza italianascritto e diretto daGianni Cardillo e Francesco ApolloniLiberamente ispirato al libro “. Vita e morte di una ragazza italiana”. ed Alibertidi Elisa Pederzoli e Jacopo Della PortaconScene Sergio Tribastone- Costumi Ginevra Polverelli – Luci Giuseppe Fischetti“Mi chiamoAbbas, ho 19 anni, ero innamorata e per questo motivo per i miei familiari ero già un fantasma” La cronaca nera a teatro. Il fatto di cronaca su cui l’OFF/OFFapre il sipario da venerdì 31a domenica 2 febbraio, riguarda l’omicidio diAbbas avvenuto il primo maggio del 2021.