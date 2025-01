Game-experience.it - Resident Evil, è in arrivo il film reboot prodotto da PlayStation e con il regista di Barbarian, per un report

Leggi su Game-experience.it

Il franchise dista per tornare sul grande schermo con unche punta a riportare l’atmosfera del primo gioco del 1996, con la regia affidata aldi, mentre la produzione è affidata a.Secondo undi The Hollywooder, il progetto sarà fritto di una collaborazione tra Constantin, che detiene i diritti cinematografici della saga dagli anni ’90, eProductions, lo studio Sony dedicato all’adattamento delle sue IP videoludiche.Alla regia ci sarà Zach Cregger, acclamatodelhorrordel 2022, mentre la sceneggiatura sarà firmata anche da Shay Hatten, noto per i suoi lavori in “John Wick 4” e “Army of the Dead”.La precedente serie cinematografica di, composta da seitra il 2002 e il 2016 con protagonista Milla Jovovich, ha riscosso un successo commerciale con un incasso complessivo di 1,2 miliardi di dollari, ma si è distaccata dai toni e dalle trame dei giochi per abbracciare un’azione più intensa.