Regionali coro per Ricci | Matteo candidati il Pd ha bisogno di te

Da due fronti arriva la conferma che l’ex sindacosi candiderà per la presidenza della regione Marche alla guida del centrosinistra. Il suo nome rimbalzava già ieri mattina durante l’incontro organizzato per ricordare l’ex sindaco Marcello Stefanini alla presenza di Massimo D’Alema. Non solo questo perché durante l’assemblea regionale del Pd Marche, che si è svolta ieri a Corridonia alla presenza del presidente nazionale del partito Stefano Bonaccini, dopo la relazione (molto apprezzata) della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, sono vari gli esponenti dem che hanno chiesto la disponibilità all’europarlamentareper essere candidato del centrosinistra a presidente di Regione in vista delle elezionipreviste in autunno nelle Marche. "Nelle Marche ci vuole un atto di generosità e di disponibilità di