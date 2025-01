Ilgiorno.it - Rassegna in Triennale : "Film, video e incontri per ampliare lo sguardo". Dal Brasile a casa nostra

Leggi su Ilgiorno.it

"Vogliamo raccontare il mondo attraverso immagini in movimento, con un format inedito cheil favore di un pubblico trasversale di cinefili, e non solo". Chiara Agradi, 30 anni, curatrice della mostra Il Nostro Tempo, CinéFondationCartier (sino al 16 marzo) insvela la struttura di un’esposizione costruita interamente con, corti, (a colori, in bianco e nero) di dodici artisti, opere alcune inedite per l’Italia. E si va da autori come Andrei Ujica, Agnès Varda, Jonathan Vinel sino al regista Wang Bing che con i suoi documentari svela la condizioni degli operai in Cina.come un’agorà del cinema. Un programma ambizioso. Come l’avete strutturato con Fondazione e Piccolo America-Cinema Troisi? "Ci sono proiezioni quotidiane in alcuni degli spazi di