Pronostico Milan-Parma | negli ultimi venti precedenti è successo una volta sola

è una partita valida per laduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.In settimana Sergio Conceiçao ha ottenuto la sua quarta vittoria da quando ha preso il posto di Paulo Fonseca sulla panchina del. Grazie ad una rete di Leao i rossoneri hanno superato l’ostacolo Girona (1-0), raccogliendo altre tre punti nella fase campionato della Champions League e “prenotando”, di fatto, la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Mercoledì prossimo, infatti, basterà battere la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro per essere certi di chiudere tra le prime otto.una(Ansa) – Ilveggente.itTheo Hernandez e compagni però nonostante il, preziosissimo per la classifica, non hanno convinto appieno e la squadra non dà ancora l’impressione di aver interiorizzato i dettami tattici del nuovo allenatore.