Perde il controllo della moto e viene travolta da un veicolo morta 34enne

Tempo di lettura: < 1 minutoPrima ha perso ilpropria, poi è statada unin transito: ècosì ieri, a Giugliano in Campania, una donna di 34 anni.Sono stati i carabiniericompagnia di Giugliano ad intervenire sulla Ss 7 quater all’altezza delle uscite Lago Patria e Varcaturo, direzione Pozzuoli. Verso le ore 18.30, per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il. Il conducente dell’auto che poi l’ha colpita si è fermato a prestare soccorso.La donna è deceduta nell‘ospedale di Pozzuoli, la salma è stata sequestrata per l’autopsia su disposizione dell’autorità giudiziaria.L'articoloilda unproda Anteprima24.it.