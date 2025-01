Quotidiano.net - Per fare un romanzo non basta l’ispirazione

Roma, 19 gennaio 2025 – "Come faccio a spiegare a mia moglie che, quando guardo un tramonto alla finestra, io sto lavorando?", così diceva Joseph Conrad per giustificare le apparenti assenze dello scrittore dalla vita familiare mentre sta elaborando un progetto. Era anche un modo per definire quel magico afflato che assale l’artista in fase creativa e lo trasporta nel mondo al quale ha intenzione di dare vita. Ma se è vero che quella magia è capace di dare vita a un complesso meccanismo, può quello stesso istante ispirativo essere in grado di sostenere la complessità di un? Mi spiego meglio: la costruzione di unè un’arte complessa. Figlia di intuizioni, certo, ma anche di routine lavorativa, di studio, di applicazione quotidiana. La sola ispirazione non è in grado di sostenere l’intera mole creativa.