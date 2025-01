Zonawrestling.net - Omos lascia la NOAH e annuncia il ritorno in WWE

La rinuncia al titolo di coppiaDurante lo show della Pro Wrestlinga Osaka,hato la fine della sua esperienza con la federazione giapponese. Il wrestler ha ceduto la sua parte dei GHC Tag Team Championship al compagno di stable Daga, rendendo quest’ultimo e Jack Morris i nuovi campioni.Le parole di“Torno in WWE, quindi cederò questa cintura a Daga. Per favore, aumentate il valore di questo titolo. I campioni ora sono Jack Morris e Daga. Non so quando, ma tornerò”, ha dichiaratodurante il suo discorso d’addio.Il breve regno titolatoera stato rivelato come partner misterioso di Morris durante lo show di Capodanno dellaal Nippon Budokan di Tokyo. La coppia aveva conquistato i titoli sconfiggendo Naomichi Marufuji e Takashi Sugiura.