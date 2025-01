Ilrestodelcarlino.it - Nicosanti, addio Unieuro: “Ho cominciato spazzando. Oggi abbiamo 270 negozi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 26 gennaio 2025 – Domani sarà l’ultimo giorno in cui andrà in azienda, dopo 43 anni di lavoro. Poi Giancarlo, classe 1959, amministratore delegato didal 2005, da martedì sarà in pensione. Sul Carlino di ieri, il colosso lo ha salutato comprando l’ultima pagina del fascicolo nazionale.è rimasto colpito: “Non sapevo nulla.”., che effetto le fa dare l’? “Era un passo previsto. L’arrivo di Fnac-Darty l’ha un po’ accelerato, ma sarebbe accaduto tutto fra qualche mese. Razionalmente, si controlla l’effetto. Mentre emotivamente è un grande cambiamento”. Era il momento giusto? “Un manager deve capire quando è arrivato il momento di lasciare spazio ad altri. Anche perché rimanere troppo attaccato alla poltrona, allo stipendio e al ruolo non mi è mai piaciuto”.