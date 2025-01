Tvplay.it - Napoli, dopo la vittoria il mercato: ADL vuole chiudere il colpo

Ildeve dare un’accelerata alin questi ultimi giorni: nomi in sospeso, adesso è il momento di.Ladi ieri contro la Juventus cementa le ambizioni di alta classifica del. In attesa dell’Inter, distante sei punti ma con due partite da recuperare, in casaè si il momento di godersi il primato, ma anche il momento di pensare a come difenderlo. Ieri, con le assenze pesanti di Olivera e Buongiorno, i sostituti, in questo caso Juan Jesus e Spinazzola, hanno dimostrato di essere affidabili. De Laurentiis e Conte però sanno che per il rush finale ci sarà bisogno di maggiori alternative.lail: ADLilNonostante il vantaggio di giocare una sola competizione, ilsa di non avere una panchina lunghissima.