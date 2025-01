Thesocialpost.it - Milan, Conceiçao e Calabria sfiorano la rissa: faccia a faccia fuori controllo. Cosa è successo

La vittoria in rimonta delcontro il Parma, culminata in un 3-2 spettacolare, ha lasciato strascichi ben oltre il triplice fischio. Il protagonista di un acceso diverbio è stato l’allenatore Sergio, che si è scontrato prima con Davidee poi, con toni meno accesi, con Theo Hernandez.Scena surreale pic.twitter.com/PT6Fr8pNWf— M4rk (@M4rkPhilips) January 26, 2025: la lite esplosivaIl momento di maggiore tensione si è verificato al termine della partita.ha affrontato, reduce da una sostituzione al 78? che non aveva gradito. Il terzino, visibilmente contrariato, aveva manifestato il proprio disappunto a bordo campo, scatenando la reazione del tecnico. L’alterco è degenerato al punto che i due sono arrivati quasi alle mani, necessitando l’intervento del gruppo squadra per dividerli.