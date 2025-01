Ilrestodelcarlino.it - Marino Fabiani, imprenditore calzaturiero: “Volevano truffarmi, così li ho smascherati”

Fermo, 26 gennaio 2025 – Lo hanno contattato sul cellulare fingendosi prima, uno un funzionario dell’assistenza clienti della sua banca, poi l’altro il capitano dei carabinieri di Fermo, facendo addirittura comparire sul display del telefonino il vero numero della centrale operativa del Comando provinciale. Tutto questo allo scopo di convincerlo a versare in maniera truffaldina una cospicua somma di denaro per bloccare un pagamento non autorizzato. Protagonista della disavventura il notodi Fermo,, che ad un certo punto ha intuito la truffa e l’ha sventata rivolgendosi personalmente ai veri militari dell’Arma. Raggiro sventato. "Sono teleguidati a distanza da associazioni criminali" E’ accaduto l’altro ieri quando l’fermano, intorno alle 13 ha ricevuto un sms dalla società della banca Nexi It, in cui si riferiva testualmente: “Gentile cliente è stata richiesta una spesa se non è lei chiami assistenza clienti al numero 344 4036010”.