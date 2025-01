Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: Norvegia in festa con Klaebo e Slind, Italia non pervenuta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0016.01 Arriva al traguardo la prima delle due azzurre, Martina Di Centa, 34ma a 3:14 dalla testa.16.00 Bene Flora Dolci, sesta al traguardo. Chiudono la top ten Fossesholm, Janatova, Ilar e Stadlober.15.58 Sanness conquista il primo podio in Coppa del Mondo al termine di una prova in cui la norvegese ha osato traendone i frutti. Il podio non viene egemonizzato dalla, visto che Jonna Sundling riesce a regolare Kalvaa e Diggins in volata per la terza moneta del podio.15.57 VINCE! Quarto successo stagionale per la 36enne norvegese, trasformatasi in atleta vincente con regolarità in quest’annata.15.56 SCAPPA! Ormai la vittoria sembra certa, ultimi 300 metri per la norvegese.15.55 ACCELERA! 2.