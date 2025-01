Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: giro di boa di Canazei effettuato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 E ALLE 15.0008:59 A breve lo sprint donne.08:57 La finnica Roivas ha compiuto l’impresa di riagganciarsi al gruppo di testa, che ora comprende 8 atlete.08:55 Quando mancano 50 chilometri all’arrivo, il gruppo sta riprendendo Moen che aveva preso margine contestualmente allo sprint.08:52 Vebjoern Moen si prende lo sprint dei 18.9 km. Adesso si scende per un bel po’, fino a Predazzo.08:50 Si sta staccando purtroppo Lorenzo Busin, già bravo a rimanere nel gruppo di testa per 18 chilometri.08:47 Le donne restano in 6 davanti. Laon (SWE), Lodin (SWE), Fleten (NOR), Hedenstroem (SWE), Alnaes (NOR), Beangman (SWE) e Slind (NOR).08:45 Manca pochissimo aldi boa di.08:44 Si è staccato intanto Gjerdalen, non vincerà quindi per la quarta volta in carriera la