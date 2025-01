Ilnapolista.it - La prima di Kvaratskhelia col Psg: “Nel primo tempo era alla ricerca di sé, nel secondo il suo primo assist”

Ieri sera Khvitchaha esordito con la maglia del Psg contro il Reims. L’Equipe parla della sua prestazione. Ancor, però, “per una recluta dal valore di 70 milioni di euro, nessuna presentazioni sontuosa. Siamo molto lontani da Lionel Messi, Neymar. Trenta secondi, una maglia – la numero 7 – sollevata timidamente verso il pubblico“. E viapartita. “Niente di ostentato, in definitiva“. Come spesso fa Luis Enrique, lancia subito i suoi nuovi acquisti. Così ha fatto anche per Kvara.«È sempre difficile, unapartita. Gli manca un po’ di ritmo, non conosce nulla del nostro stile. Ma è positivo, è diverso quando ha la p», ha commentato l’allenatore al termine della partita.Leggi anche: Conte: «? Non è stato bello leggere che stavano trattando da mesi col Psg»non ancora il giocatore speciale che il Psg attendepic.