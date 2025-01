Secoloditalia.it - La pernacchia “futurista” ai gufi di sinistra? Arriva (persino) dai compagni innamorati della Mostra…

L’Ambaradan di intellettuali, media e influencer diaveva condannato la mostra sul futurismo ancor prima dell’inaugurazione. “È un disastro male assortito, organizzato da un comitato scientifico inadeguato” dicevano e scrivevano ovunque lanciando campagne di sabotaggio per gettare fango sulla mostra e sugli organizzatori. D’altronde per capire l’impegno di questa campagna denigratoria basti pensare che sono stati scomodati financo il New York Times e il Paìs, probabilmente sollecitati dallanostrana che gli ha fatto giungere notizie catastrofiche sull’esposizione organizzata a Roma.Ma il tentativo di far fallire la mostra, nonostante le fatiche di Report, il sudore di Repubblica, l’enfasi di Fanpage, numeri alla mano, è miseramente fallito. Simongini, curatoremostra dichiara “l’affluenza di pubblico è in crescita costante e attualmente si attesta su 800-1.