La Cia consegna le prove a Trump | Covid creato in Cina FdI | per la sinistra eravamo complottisti

Secondo un report della CIA, l’agenzia di controspionaggio Usa, il virus responsabile della pandemia di-19 avrebbe avuto origine molto probabilmente in laboratorio. Il documento pubblicato sabato e redatto sotto l’amministrazione di Joe Biden e dell’ex direttore dell’agenzia di intelligence, William Burns, è stato declassificato e pubblicato su ordine del presidente Donalddal nuovo direttore della Cia, John Ratcliffe, che ha prestato giuramento giovedì.Nel report si punta il dito contro lae pur riconoscendo che l’agenzia di spionaggio ha “scarsa fiducia” nelle proprie conclusioni ritiene che la totalità dellerenda più probabile un’origine di laboratorio rispetto a un’origine naturale del virus.Ipotesi fuga da laboratorio sempre negata dall’Oms«Cade un altro tabù della pensiero unico imposto durante la pandemia e che Fratelli d’Italia aveva contestato sin dall’inizio – commenta Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione– non c’è alcuna certezza che il19 sia frutto di un naturale spillover, giacché va considerata l’ipotesi di un contributo umano determinante nella diffusione della pandemia che ha colpito il globo».