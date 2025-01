Serieanews.com - Inter, come te nessuna in Europa: altro che Napoli o Liverpool, che primato per Inzaghi

L’ha undavvero incredibile in: nessuno ha fattoi nerazzurri, nemmeno ilteinche, cheper(Ansa Foto) – SerieanewsNel campionato di Serie A, ogni settimana sembra aggiungere un nuovo capitolo alla lotta per il titolo. Il, con il suo 2-1 contro la Juventus nel big match del sabato pomeriggio, ha fatto unpasso importante verso il sogno scudetto. Ma se c’è una squadra che non può permettersi di rallentare, quella è l’.A sei punti di distanza dai partenopei, i nerazzurri sono chiamati a rispondere immediatamente, e oggi, con la trasferta a Lecce, l’occasione è più che mai ghiotta per lanciare un segnale forte al campionato.sa che, per restare in corsa, la sua squadra dovrà continuare a vincere, e a farlo con il tipo di prestazione che ha reso l’una delle squadre più temibili d’, specialmente lontano da San Siro.