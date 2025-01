Iltempo.it - In Sudamerica dichiarano guerra a Trump: "Bloccati gli aerei con i migranti"

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato di aver vietato l'ingresso aglimilitari statunitensi che trasportanodeportati, affermando che accetterà solo voli civili che gestiscano icon «dignità». «Un migrante non è un criminale e deve essere trattato con la dignità che un essere umano merita. Ecco perchè ho respinto glimilitari americani che trasportavanocolombiani», ha scritto il presidente su X. Il primo presidente di sinistra dalla Colombia, apertamente critico nei confronti del suo omologo Usa Donald, non ha detto quanti voli provenienti dagli Stati Uniti sarebbero atterrati in Colombia, né quantideportati trasportassero. «Non posso obbligare ia restare in un Paese che non li vuole, ma se quel Paese li rimanda indietro, deve farlo con dignità e rispetto per loro e per il nostro Paese», ha sottolineato Petro.