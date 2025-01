Ilrestodelcarlino.it - Il valore dell'Ant, nel ricordo del prof Pannuti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Siamo sempre a decantare la sanità bolognese, che senz'altro è di buona qualità, ma io per prima ho sempre sottovalutato un servizio integrativo che veramente è di grande importanza. Mi riferisco al servizio Ant che senza scopo di lucro offre grande disponibilità, grandeessionalità e in momenti molto delicatia vita un sorriso amichevole, che aiuta moltissimo. Queste cose le ho scoperte ultimamente, proprio nel momento del bisogno. Ivonne Ferrarini Risponde Beppe Boni I volontaria Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori), la cui sede nazionale è a Bologna, sonoessionisti'assistenza. Ogni tanto è bene ricordare cosa rappresentano per la comunità. Fanno parte di uno staff da medaglia d'oro. In silenzio, senza lucia ribalta, raggiungono gratuitamente a casa i malati oncologici ai quali offrono un’assistenza socio-sanitaria completa con le cure mediche necessarie.