Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo per i Cavaliers, cadono Gherdeina e Cortina

di2024-2025 erano 3 le partite in programma. Gli Unterlandhanno superato per 4-3 il KHL Sisak dopo overtime. Vantaggio dei padroni di casa con Burgar al 6:49, quindi raddoppio con Briere al 12:31. Gli altoatesini rimontano, prima con Galassiti al 18:41, quindi con Egger al 27:37. Di nuovo Sisak avanti con Idzan al 37:39, ma ipareggiano sul 3-3 con Murnieks al 38:06. Punteggio che rimane tale anche al termine del terzo periodo e dell’overtime. La vittoria dei gli altoatesini arriva dopo gli shoot-out., impegnataFinale Scudetto, viene demolita per 0-8 da parte di Kitzbuehel in un match senza storia, mentrecade in casa per 1-2 contro Jesenice. Vantaggio degli altoatesini dopo soli 42 secondi con Mustonen, quindi gli ospiti ribaltano il match prima con Sturm al 15:14, quindi con il 2-1 dello stesso Sturm al 16:15.