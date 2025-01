Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini: “Ho sofferto di bulimia nell’adolescenza. Mi sono fatta aiutare con al fianco sempre una psicologa. Ho risolto in 2-3 anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è stata ospite nel salotto di “Verissimo” ed è tornata a parlare di un problema che ha dovuto affrontare durante la sua adolescenza: “Hodiche ho superato in 2-3perché ho avuto la forza di chiedere aiuto. Più si allungano i tempi per alzare la mano e chiedere aiuto e più serve del tempo per uscirne del tutto. Da quando avevo 16hoavuto unache mi ha seguito in tutte le fasi della mia vita, anche fuori dalla vasca”.E ancora: “Nel corso della mia carriera ho passato diversi bivi. Si era innescato un meccanismo interiore che è di pura freddezza rispetto a tutti i problemi perché manca il tempo di pensare e metabolizzare. Perdere quel secondo, in una gara, può arrivare anche mentre fai una virata nei 200 metri stile libero, tutto quello che è esterno va tenuto a bada”.