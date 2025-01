Sport.quotidiano.net - Federazione giochi e sport tradizionali. Casadidio confermato presidente: "Tanti i progetti per crescere»

Enzonazionale dellaitaliana(Figest). All’hotel Cosmoplitan si è svolta l’assemblea elettiva per il quadrienno 2025-28 e, originario di Pieve Torina, è stato elettoper il terzo mandato consecutivo. Sarà affiancato da un nuovo consiglio federale composto da Valeriano Vitellozzi (rappresentante tecnici); Giacomo Famiani, Nicole Lafiata (rappresenalteti); Claudio Ber, Rosa Falletti, Antonella Flamini, Silvia Razzoli, Alessio Passeri, Francesca Terrosi, Marco Zerbini (rappresenaffiliate); Fortunato Giovannoni (collegio dei revisori). "Il nuovo consiglio federale – ha affermatonella sua relazione – si ritroverà a gestire una realtà che sta diventando sempre più complessa ed interessante, non solo per quanto riguarda l’attività e l’affermazione a livello nazionale, ma anche nell’ambito del panorama internazionale nel quale la Figest è ormai conosciuta e sta dimostrando il suo valore".