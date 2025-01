Ciclocross CdM | van der Poel domina a Hoogerheide

Leggi su Sportface.it

Mathieu van derin solitaria a. Il campione del mondo prende da subito il controllo della ultima manche di Coppa del Mondo, portandosi in testa sin dalle prime curve e cominciando a fare la differenza dopo neanche cinque minuti di corsa. Alle sue spalle ottima prova di Michael Vanthourenhout, che fa splendere la sua maglia di leader della generale vivendo a sua volta una corsa solitaria, pur concludendo a ben 1’42” dal vincitore. A completare il podio è poi Lars van der Haar, a 1’57”, seguito da Toon Aerts, Joran Wyseure ed Eli Iserbyt, che nelle ultime curve cade perdendo una posizione. La classifica finale della Coppa del Mondo vede dunque il primo trionfo in carriera per Vanthourenhout con 281 punti, 40 in più di Aerts e 76 di vantaggio su Wyseure. Da notare che pur avendo corso solo cinque gare sulle undici complessive, Van derchiude in quarta posizione, con 200 punti.