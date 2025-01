Ilrestodelcarlino.it - Bus esploso alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia: quali sono i danni

, 26 gennaio 2025 – “Non cistrutturali, ma solo vetri rotti e profilature che aggiusteremo al più presto”. Lo fa sapere Rfi – Rete Ferroviarie Italiane riguardo allo spaventoso incidente di venerdì pomeriggio davanti all’ingresso delladove un autobus di Seta alimentato a metano si è schiantato contro la pensilina delle ‘vele di Calatrava’ per poi esplodere. “La prossima settimana quantificheremo i”, puntualizza Rfi che ieri mattina a tempo record aveva già reso pienamente accessibile l’ingresso dell’hub, ripulendo i detriti. Insomma, è andata di lusso. In primis per le lievi conseguenze alle persone. Due i feriti: il conducente che è uscito praticamente illeso seppur in stato di choc dall’abitacolo e portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti.