Ilfattoquotidiano.it - Annalisa commossa a C’è Posta per Te: “Mi sento molto piccola vicino a voi, ho ascoltato la vostra storia, questa lettera, dice che siete dei genitori incredibili”

Ieri sera a “C’èper Te” tra gli ospiti a sorpresa c’era, che è stata accolta con grande affetto da Maria De Filippi. La cantante è stata invitata da Alessandra e Marika per fare una sorpresa a Laura e Alberto, idella loro amica Melania, che ha perso la vita tragicamente in un incidente il 24mbre 2023. Melania e i suoinon si sono persi un concerto della loro cantante preferita,appunto.L’artista ha poi affermato: “Mia voi, holachedei, non solo per i vostri figli, ma anche per loro, sinofortunate.grandi, lo hanno raccontato loro, vedo una famiglia bellissima, vedo voi cheveramente forti,stati capaci di dar forza non solo a voi stessi, ma anche a loro”.