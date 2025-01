Secoloditalia.it - Treni, incidenti anomali: scatta l’esposto di Ferrovie contro i sabotaggi. Indaga l’antiterrorismo

Leggi su Secoloditalia.it

Ci sarebbero “circostanze altamente sospette” dietro la serie di “” delle ultime settimane sulla rete ferroviaria italiana. E’ quanto ipotizzadelledello Stato all’attenzione dei pm deldella procura di Roma. La denuncia, depositata negli uffici della Digos della Questura di Roma, era stato poi trasmessa ai magistrati di piazzale Clodio, dove è stato assegnata al gruppo che si occupa dei reatiil terrorismo. La società aveva sottolineato come “in particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”.parla di «circostanze altamente sospette»: incendi, guasti, esplosioni.