Spray e botte a un 14enne | Aggredito nel cortile della scuola non deve succedere mai più

Macerata, 25 gennaio 2025 – “L’aggressione si è consumata non alla fermata dell’autobus, ma nelinterno all’Iis Mattei (di Recanati; ndr) e ad agire sono stati due ragazzi, uno dei quali ha un volto già visto per le vie di Porto Recanati. Alla fine mio figlio ha riportato 25 giorni di prognosi, tra le ferite rimediate a una mano e il bruciore agli occhi. Farò denuncia contro ignoti e anche nei confronti dell’istituto scolastico, perché ha responsabilità sull’accaduto. Una cosa del genere non doveva”. È davvero arrabbiato il padre dello studente di 14 anni, con origini straniere, ma nato in Italia e residente a Porto Recanati, che giovedì verso le 13.40 è stato accerchiato da due giovanissimi neldell’Iis Mattei di Recanati. Prima i due gli hanno spruzzato unourticante sul viso, poi il minorenne è finito a terra ed è stato preso a pugni con violenza.