Liberoquotidiano.it - "Sempre con le forze dell'ordine". Salvini chiama l'Italia in piazza: la sfida ai violenti di sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Vieni a firmare a sostegno": Matto, vicepremier e leadera Lega, lancia una massiccia campagna per difendere le divise troppo spesso sotto attacco sia a parole (da parte di esponenti politici di) sia nei fatti, con gli assalti continuie piazze violente. "Tra delinquenti e agenti in divisa noi saremodalla parte di chi ci difende, con proposte concrete, come abbiamo fatto nel ddl Sicurezza - rivendica in un video il ministroe Infrastrutture e dei Trasporti -. Per questo la Lega è presente oggi e domani in oltre 500 piazze in tuttaper raccogliere firme a sostegnoe donne e degli uomini in divisa che, ogni giorno, rischiano la propria vita per la nostra sicurezza e che troppo spesso vengono attaccati e discriminati dalla".