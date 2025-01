Sport.quotidiano.net - Renate ha un’arma con la Virtus. Il nuovo acquisto Mastromarco marcia in più dopo tre ko di fila

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tre sconfitte di, la classifica ferma dal 2024 e l’aggettivo "inaccettabile" utilizzato da Luciano Foschi per descrivere l’ultima gara giocata dal suoa Gorgonzola. Queste le premesse per inquadrare il match di oggi a Meda contro laVerona che fa parte del primo mini-gruppo di squadre fuori dai playoff. Come sempre nellafa tutto Gigi Fresco che dovrà fare a meno di Amadio e Zerpellon a centrocampo e di Gomez e Caia in attacco. Il “collega“ Foschi dovrà invece fare a meno in mezzo al campo nel ruolo di playmaker di Bonetti che salta un turno per squalificaaver trovato ultimamente con più continuità la titolarità; pronti al suo posto Vassallo (favorito) o Esposito. Per il resto dovrebbe cambiare poco l’undici titolare rispetto alle ultime uscite con Nobile tra i pali, linea a tre difensiva composta da Pellizzari a destra stante l’assenza prolungata di Spedalieri, Auriletto e Riviera; i due esterni potrebbero essere Eleuteri o Anghileri mentre a sinistra Ghezzi, Delcarro (foto Peruzzetto) e Calì le mezzali.