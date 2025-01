Lanazione.it - Nuove finestre per Palazzo dei Priori

TODI – Nuovo passo a Todi sul fronte della riqualificazione energetica sugli immobili di proprietà pubblica. Dopo gli interventi appena conclusi sul Teatro Comunale, dove è in atto ora l’installazione dell’impianto di raffrescamento-condizionamento, ed in precedenza suldegli uffici di piazza di Marte, sono in corso le procedure per l’affidamento della sostituzione degli infissi didei. L’intervento, per un importo di 90 mila euro, è finanziato dalla Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I lavori interesseranno tutte le finestrature che si affacciano su piazza del Popolo, piazza Garibaldi e Via Mazzini, con l’installazione di nuovi serramenti, sempre rigorosamente in legno ed uguali agli attuali, come da prescrizione della Soprintendenza, caratterizzati però da elevati valori di trasmittanza termica in grado di assicurare un più alto isolamento sia d’inverno che d’estate dell’immobile del XIV secolo.