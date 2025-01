Scuolalink.it - Metal detector e cani antidroga a scuola: la sicurezza entra negli istituti italiani

L’Istituto Marie Curie di Ponticelli, Napoli, introducee controlliper prevenire l’ingresso di armi e sostanze stupefacenti, portando in Italia misure digià diffuseStati Uniti. Controlli quotidiani per studenti: la nuova normalità aOgni mattina, studenti e studentesse dell’Istituto tecnico-tecnologico Marie Curie affrontano il controllo di zaini e giubbotti attraverso il. La dirigente scolastica, supportata dal plauso dei genitori, ritiene che queste misure siano essenziali per garantire un ambiente scolastico sicuro e protetto.scolastica: l’esempio degli Stati UnitiUSA, il ricorso ae agenti dispecializzati è ormai una prassi consolidata. A New York, per esempio, le scuole di alcune aree sono sorvegliate quotidianamente, con studenti che attraversano i controlli ogni mattina in numeri paragonabili a quelli di un aeroporto internazionale.