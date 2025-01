Juventusnews24.com - Mercato Juventus, due big con le valigie in mano: non si esclude a priori una loro partenza immediata! Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, due big con lein: non siunanella sessione invernale! Tutte leNon solo le entrate (dopo Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga ce ne sarà almeno un’altra), ilè anche impegnato sul fronte uscite, lì dove ci sono tanti giocatori in bilico. Tra questi ci sono come confermato dal Corriere dello Sport anche Douglas Luiz e Vlahovic.Il primo si trova bene a Torino ma un’eventuale offerta del Manchester City potrebbe sparigliare le carte, per il serbo invece appare improbabile un addio immediato e sempre più possibile una separazione in estate. Ma le vie delsono infinite e non si puòre nulla per questi ultimi giorni di trattative.Leggi sunews24.