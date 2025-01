Ilfattoquotidiano.it - Medici verso la manifestazione di maggio: “Un euro investito nel Ssn ne genera il doppio. Non privatizziamo”

“Quando qualcuno immagina di smantellare la figura del medico famiglia e una rete ospedaliera che è stata essenziale in questo Paese, dovrebbe immaginare che quei vuoti saranno probabilmente colmati dal privato. Noi non siamo affatto d’accordo”. Così il presidente della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, nel corso dell’assemblea intersindacale promossa da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Als, Gmi, Fimmg, Fimp, Sumai, Smi, Snami, Ftm, con il sostegno di Fnomceo e la partecipazione di Cittadinanzattiva, in vista della mobilitazione prevista a Roma per il mese di. “La classe medica ancora oggi urli con forza: non!”, ha sintetizzato.Ricordando il sogno condiviso che ha portato alla realizzazione del Sistema sanitario nazionale nel 1978, Anelli ha tirato le somme degli interventi esposti durante l’assemblea con un concetto: “Vogliamo fare i”.