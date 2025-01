Panorama.it - La «soprannaturale» collaborazione tra Rick Owens e Rimowa

«Non ho bisogno di molto, ma voglio che ciò che mi accompagna sia». Con queste parole,sintetizza l’essenza della sua visione creativa, dando vita a un’ineditacon, che ridefinisce il concetto di viaggio attraverso l’equilibrio tra funzionalità e arte. Il celebre designer, noto per il suo stile oscuro e audace, unisce la sua estetica alla precisione e all’innovazione della storica Maison tedesca, dando origine all’Original Cabin Bronze, un’edizione limitata che trascende il confine tra accessorio e opera d’arte.La valigia, simbolo di questa unione, è un’esplorazione del design come linguaggio espressivo. Il guscio in alluminio patinato, ispirato ai bronzi di Giacometti e Brâncu?i, è il risultato di una complessa lavorazione manuale che dona a ogni pezzo una finitura unica, irripetibile.