Sport.quotidiano.net - La Juve Stabia vince lo scontro tra matricole. Per la Carrarese terzo stop consecutivo

Castellammare di, 25 gennaio 2025 – Si è svegliata troppo tardi lache ha rimediato ilkocedendo in casa di unapartita fortissimo. Le “vespe” si sono portate in vantaggio già al 12’ con l’ex Piscopo, che non ha esultato in segno di rispetto per tifoseria azzurra. Il gol è arrivato su un’azione sviluppatasi a destra con Floriani Mussolini sul cui centro Adorante di tacco ha serve all’indietro il compagno che ha calciato a porta vuota dopo l’uscita sbagliata di Chiorra. Pochissime tracce in campo dellapericolosa solo al 26’ con un colpo di testa di Finotto fuori misura. Nell’azione seguente laha raddoppiato sfruttando un rinvio del portiere. Adorante ha spizzato di testa per Piscopo che gli ha restituito palla in area ed il centravanti di piatto ha freddato Chiorra.