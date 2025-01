Ilgiorno.it - Il regalo dopo la morte, donazioni di organi e tessuti: “Settimana eccezionale”

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia – Unadistraordinarie al San Matteo dove sono stati effettuati tre prelievi multiorgano e dieci prelievi di cornee. L’8 gennaio, l’Ecmo Team del policlinico ha prestato supporto all’Asst di Pavia per una donazione a cuore fermo. Una donna di 74 anni, deceduta a causa di un coma postanossico, aveva espresso in vita la volontà di donare glie ila. Il team del San Matteo ha permesso la perfusione e la stabilizzazione degli, portando al trapianto di fegato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e un doppio trapianto di rene al San Raffaele Milano. Nella stessa giornata, al Policlinico, era in corso un accertamento disecondo criterio neurologico e si configurava la fattispecie di un potenziale donatore a cuore battente. La paziente, una donna di 72 anni, affetta da una rara malattia ematologica, è deceduta per un’emorragia cerebrale.