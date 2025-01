Terzotemponapoli.com - Il Napoli pensa a Nico Williams!

È un sogno all’apparenza impossibile, per motivi economici e tecnici. Se esiste al Mondo un allenatore capace di convincere il suo presidente a realizzarlo, però, è proprio quello seduto sulla panchina delIlè alla ricerca di un rinforzo importante per quanto riguarda il settore offensivo. Garnacho e Adeyemi sono i giocatori che il club sta maggiormente trattando, ma vi potrebbero essere delle sorpreseL’edizione odierna di Repubblica ipotizza la possibilità da parte deldi poter anchere di pagare la clausola di. Sul quotidiano si legge: “Garnacho è più lontano e sono ore decisive per la trattativa con il Borussia Dortmund per Adeyemi. Ma i prezzi lievitano e si sono avvicinati a quello della clausola rescissoria da 58 milioni di: il ventiduenne talento spagnolo sbocciato agli Europei”.