Il ’68 Moro la latitanza e poi la fuga In memoria di Franco Piperno un amico

Per chi di noi italiani ha compiuto gli ottant’anni il 2025 s’è aperto con un triplice e doloroso lutto. Hanno lasciato questa terra Furio Colombo, che di anni ne aveva 94 e che nella sua vita a aveva fatto di tutto – organizzatore di cultura, dirigente editoriale, giornalista, scrittore e ne sto dimenticando; Oliviero Toscani che di anni ne aveva 82 e che da utente del linguaggio fotografico aveva inaugurato non una strada ma un vialone; il professore di Fisicache di anni ne aveva 82 e la cui voce nelle aule universitarie del Sessantotto era stata fra le più seducenti. E del resto i giornali italiani hanno dato a Colombo e a Toscani il tanto che meritavano in fatto di orme lasciate n ella storia della moderna cultura italiana. Meno s’è scritto di, il cui nome è poco familiare a chi oggi ha meno di 30/40 anni.