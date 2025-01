Romadailynews.it - Giubileo: a Roma c’e’ ma non si vede ancora, si spera nella primavera o nel 2026

Oggi e’ iniziato il primo dei trentasei grandi eventi delin programma a. E’ dedicato agli operatori della comunicazione e si svolge tra piazza San Giovanni e piazza San Pietro. Finora, a parte il dato sui 500 mila pellegrini che hanno varcato le Porte Sante nei quindici giorni delle festivita’ natalizie,Capitale il, che pur si muove, non sembra essere iniziato. Almeno e’ quello che emerge dalla ricognizione svolta da “Agenzia Nova” nei settori imprenditoriali maggiormente interessati dai flussi turistici e che trova conferma oggi anche nel comparto immobiliare, dove alcuna spinta particolare – in termini di compravendita per farne case vacanza, come pure s’erato – si e’ registrata nell’anno precedente, il 2024.Qualche beneficio in citta’, piu’ probabilmente, lo si registrera’ ino al piu’ tardi nel, se si imposteranno adesso le giuste azioni per raccogliere l’eredita’ degli investimenti messi a terra.