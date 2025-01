Giorgia Meloni sul caso Santanché | La incontrerò ma il rinvio a giudizio non è motivo per dimissioni

Leggi su Open.online

ribadisce il suo sostegno a Danielae al suo lavoro da ministra. La premier, come anticipato da Open negli scorsi giorni, non ha intenzione di spingere allela titolare del dicastero del Turismo. Ilper ilVisibilia, esaminato nel merito, non desterebbe preoccupazioni nella presidente del Consiglio. Dopo aver più volte sostenuto, la premier negli scorsi giorni non era intervenuta sulla vicenda, alimentando ipotesi e suggestioni. «Negli ultimi giorni ho sentito ricostruzioni infondate ma mi rendo conto che anche il mio silenzio possa averle alimentate», ha detto da Gedda prima di salire a bordo della Amerigo Vespucci, il veliero nave-scuola della Marina italiana, «non c’è alcun braccio di ferro, preoccupazione o imbarazzo che mi porterebbe a saltare addirittura le sedute del consiglio dei ministri».