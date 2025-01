Amica.it - Frasi belle da leggere (e inviare) se un’amicizia delude, tradisce, si rivela falsa

“Chi trova un amico trova un tesoro” recita un detto popolare. Vale anche il contrario: non c’è delusione più grande di quando un’amicizia si interrompe. E in quel caso, certee citazioni sullaamicizia possono aiutare. Tante sono le amicizie che, per i più svariati motivi, non vanno avanti. In alcuni casi, sono proprio le relazioni affettive ad essere nate per i motivi sbagliati. Magari per opportunismo, interesse o altro. A volte subentrano anche tradimenti, torti e cattiverie reciproche.Le amicizie false e ipocrite: che delusioneQuando si scopre che il rapporto in cui tanto si credeva è, in realtà, solo un’amiciziae ipocrita crolla il mondo. È una delle delusioni maggiori che possa subire l’animo umano.